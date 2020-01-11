Переговоры властей Абхазии с оппозицией пройдут в субботу

Обстановка в республике, где протестующие третий день устраивают акции, остается стабильно сложной, добавил Килба. Однако ситуация находится под контролем, правительство пока работает в штатном режиме.

Сотрудники так называемого МВД, государственная охрана и другие органы правопорядка работают в усиленном режиме. Они следят за обстановкой внутри здания администрации президента, которое ранее захватили протестующие, а также за обстановкой в Сухуме и в республике в целом.«В остальных регионах ситуация стабильная, спокойная; каких-либо преступлений тяжких и особо тяжких вовсе не зафиксировано», — сказал секретарь Совбеза.

В свою очередь премьер-министр Абхазии Валерий Бганба заявил, что до вступления нового президента в должность действующий президент республики по закону продолжает исполнять свои обязанности.

«Требования его отставки — незаконны, это противоречит конституции, закону о президенте и закону о выборах», — подчеркнул он (lenta.ru)