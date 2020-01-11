Переговоры властей Абхазии с оппозицией пройдут в субботу

В субботу, 11 января, власти Абхазии проведут переговоры с оппозицией, на данный момент обстановка в республике находится под контролем.
Об этом сообщил секретарь так называемого Совбеза Абхазии Мухамед Килба, передает ТАСС.
«На сегодняшний день запланированы переговоры между представителями власти и оппозиции, возможные встречи — повторяю, возможные — представителей российской делегации с представителями различных политических сил», — сказал он, выразив надежду на то, что уже к вечеру удастся снять «горячую» фазу конфликта.