Представители кабмина ФРГ в настоящее время ведут с администрацией США переговоры по вопросу реализации проекта «Северный поток — 2», этот диалог продолжается. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

«Это нормальный процесс при тесных и интенсивных отношениях. Переговоры будут продолжаться», — сказал он.

Во вторник стало известно, что в США отправилась группа советников германского канцлера. Они ведут переговоры в Вашингтоне по вопросу реализации проекта «Северный поток — 2» и урегулирования разногласий, связанных со строительством. (ТАСС)