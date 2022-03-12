Боевые действия в Украине разворачиваются по нескольким операционным направлениям.

Первое и самое главное — Киев. Российские войска пытаются решить задачу окружения города и тем самым заставить украинское руководство подписать капитуляцию. Наступление ведется с северо-запада и с востока. Окружить столицу не удается, более того, российские войска понесли такие потери, что вынуждены начать перегруппировку и хоть в какой-то мере решить логистические проблемы с горючим и боеприпасами. Здесь в ближайшие дни следует ожидать решительного штурма с применением артиллерии и авиации.

Второе — Харьков. Без взятия этого стратегически важнейшего центра на востоке Украины невозможно продвижение на юг в сторону Днепра (Днепропетровска) и Запорожья. Без взятия Харькова вся российская группировка на Донбассе в будущем может оказаться под фланговым ударом, который ей будет очень сложно отразить.

Второе значение взятия Харькова — это возможность наступать на Киев через Чернигов и тем самым усилить киевскую группировку. Завязнув под Харьковом, российским войскам сложнее осуществить перегруппировку и сконцентрировать резервы и им сложнее штурмовать Киев.

Третье — южное направление на Николаев и Одессу. Это основная задача, которая состоит в отрезании Украины от моря и в выходе к Приднестровью и Молдове. В случае успеха эта группировка поворачивает на север в направлении Днепра с целью окружения украинских войск в центре страны.

Четвертое — борьба за Мариуполь. Без взятия этого города невозможно пробить сухопутный коридор от азовского побережья к Крыму. Отсюда та остервенелость, с которой российские войска и пока безуспешно штурмуют Мариуполь буквально днем и ночью.

Ничего из описанного достичь не удалось. Киев и Харьков не окружены и требуют все большего количества российских войск. Под Николаевом наступление тоже остановилось, более того, не удалось установить полный контроль над Вознесенском и тем самым окружить город.

Без взятия Николаева невозможно наступать на Одессу и вообще решить на юге поставленные задачи. Оборона Николаева достаточно прочная и противнику приходится считаться с возможностью контратак украинских войск. Поэтому на юге для дальнейшего продвижения российские войска нуждаются в усилении резервами, а их нет.

Война явно затягивается и это негативное развитие событий для российского руководства.

Если в ближайшие дни не будут взяты Харьков и Киев, то военный фактор снизит свое значение и вместо него начнут действовать другие — экономические, финансовые и дипломатические.

Первые и вторые очевидны. Резкая девальвация рубля, уменьшение валютных резервов далеко не все удары по банковской и финансовой системе России. Пока это первые потрясения и шоковое состояние банкиров и российских граждан.

Однако уже через две-три недели начнут действовать более долгосрочные последствия. В Москве очень надеялись, что Запад не откажется от российских углеводородов и поэтому выручки от их продажи хватит хотя бы для решения текущих проблем.

Однако в реальности все происходит для российского руководства гораздо хуже. Хотя эмбарго на поставки нефти не введено в Европе, но они уже уменьшились в два раза. Трейдеры не могут найти на нее покупателя даже с премией в $25-28 на каждом барреле. Танкеры в черноморских и балтийских портах стоят и ждут загрузки. Ее нет, потому что нет покупателей. Для тех, что уже в море часто не могут найти порт назначения, и они просто болтаются в морских просторах. В результате вместо 5-6 млн баррелей в сутки Россия поставляет только 3-3,5. Отсюда очевидные финансовые последствия. И скажутся они уже к осени.

Следующее очень важное обстоятельство. Фактически рухнувшие надежды на безусловную поддержку Китая. Вообще довольно странно было слышать, как на федеральных телеканалах еще до вторжения в Украину рассказывали о мощном союзнике на востоке, с которым можно выступить против США и Запада в целом.

И вот час испытаний пробил, а так называемый союзник оказался даже не партнером.

Китайские банки не оформляют аккредитивы на поставки российской нефти танкерами, а страховые фирмы не дают страховых документов. Без этого невозможно поставлять нефть морем.

Если говорить о сухопутной поставке, то технически невозможно даже в среднесрочной перспективе создать для этого необходимую инфраструктуру. Приведем пример с газом. Его поставки в Европу составляют около 203 млрд. куб. м в год. В Китай по трубопроводам Россия поставляет 38 млрд. куб. м и есть возможность увеличить только на 10. И это все. Какой тут разворот, обеспечить бы те поставки, которые уже законтрактованы.

И еще очень важный фактор. Китай покупает нефть и особенно газ не по мировым ценам, а по договорным. Если говорить о газе, то выручка от его продажи Китаю едва покрывает операционные расходы по добыче и транспортировке. Тут рассчитывать на приток валюты не приходится. Разве что на юани.

Вашингтон жестко предупредил Пекин от участия в обходе наложенных на Россию санкций. Последовало громкое китайское недовольство, но это слова, а дела совершенно другие.

Китайские фирмы отказались поставлять запасные части и комплектующие для иностранных самолетов, находящихся в лизинге, которые удерживает Россия. Интерфакс отмечает, что после отказа Китая российские власти пытаются наладить поставки авиационных запчастей через Турцию и Индию, однако никаких договоренностей на данный момент Москве достичь не удалось.

Оно и понятно. Ни Индия, ни Турция не желают из-за России иметь проблемы с США и Европой. Торговля Китая с США в 15 раз больше, чем с Россией. И рисковать попаданием в американские черные списки китайские фирмы хоть государственные, хоть частные не хотят. К банкам это относится в равной степени.

Военные и экономические проблемы перерастают в дипломатические. Характерно поведение Сергея Лаврова на пресс-конференции после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Очень неуютно было российскому министру под градом вопросов, в частности, об обстреле родильного дома в Мариуполе. В целом он прекрасно понимал всю обреченность своей миссии. Украина не собирается капитулировать, перспектив этого добиться, никаких нет.

Если подготавливаемый российскими войсками штурм важнейших украинских городов не получится, что не подлежит сомнению, то военная фаза из подвижной перейдет в позиционную. С дипломатической точки зрения это будет означать дальнейшую изоляцию России, так как в позиции Пекина начались крайне неприятные для Москвы изменения.

Еще совсем недавно из Поднебесной слышались голоса и заявления, что необходимо мирное урегулирование конфликта в Украине, но при этом должны быть учтены интересы России в сфере безопасности. Теперь же Пекин занял очень выразительную нейтральную позицию.

В своем заявлении китайский МИД впервые публично назвал войной российское вторжение в Украину и призвал к ее дипломатическому урегулированию. Более того, Пекин заявил о готовности стать посредником в переговорах Украины и России о мире.

Отстраненность Китая принципиально ослабляет положение Москвы. По сути, она осталась одна против всего мира. Какая тут капитуляция Украины, тут бы самой не дойти до полной и безоговорочной.

Таково положение перед решительным штурмом украинских городов. Через 7-10 дней ситуация прояснится.