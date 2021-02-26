Пентагон заявил об уничтожении девяти объектов при авиаударе в Сирии

Во время удара ВВС США по Сирии было уничтожено девять объектов, ещё два частично разрушены, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Два F-15 сбросили семь высокоточных снарядов, уничтожив полностью девять объектов и частично разрушив два, лишив их возможности функционировать», — цитирует РИА Новости Кирби.

По его словам, Пентагон располагает предварительными данными по пострадавшим.

«Но я не смогу обсуждать дополнительные детали в этот момент, потому что мы ещё проводим оценку операции», — добавил он.

Ранее иракское Минобороны сообщило, что Ирак не предоставлял разведывательных данных США перед авиаударами американцев по объектам проиранских групп в Сирии.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, Соединённые Штаты нанесли удар в Сирии, опираясь на разведданные иракской стороны, и уверены в его точности.