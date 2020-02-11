Пентагон уточнил число пострадавших американских военных при ударе Ирана в Ираке

Число американских военных, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по базе Айн-эль-Асад в Ираке в ночь на 8 января, составило 109 человек. Об этом сообщил в понедельник Пентагон.

«На сегодняшний день у 109 военнослужащих США диагностированы легкие черепно-мозговые травмы <…> 76 из них в настоящее время вернулись к службе», — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в Пентагоне, 27 пострадавших были ранее доставлены в Германию для оказания им медицинской помощи, 21 из них позднее перенаправили в США, еще один уже вернулся в Ирак, где вновь приступил к исполнению служебных обязанностей.(ТАСС)

| 2020-02-11T09:32:20+00:00 11 февраля 2020, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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