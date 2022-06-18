Министерство обороны Соединенных Штатов рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico.

«Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи», — утверждает источник издания в Министерстве обороны США.

В публикации отмечается, что Соединенные Штаты уже отправляют на Украину четыре мобильных установки HIMARS и высокоточные боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км.

Один из источников издания утверждает, что вопрос об отправке четырех дополнительных единиц еще не решен, другой неназванный чиновник сообщил, что дополнительные РСЗО могут быть поставлены в следующем пакете помощи.