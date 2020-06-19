Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР

«Мы не ослабим бдительности в отношении любых угроз и провокационных действий. В случае необходимости для противодействия и защиты от угроз Северной Кореи мы создали тесные союзнические отношения с Южной Кореей», — приводит его слова газета «Никкэй».(РИА Новости)