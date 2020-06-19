Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР

США готовы оказать противодействие и защиту от угроз Северной Кореи, если это будет необходимо, такую точку зрения высказал в ходе онлайн-конференции для СМИ и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.

«Мы не ослабим бдительности в отношении любых угроз и провокационных действий. В случае необходимости для противодействия и защиты от угроз Северной Кореи мы создали тесные союзнические отношения с Южной Кореей», — приводит его слова газета «Никкэй».(РИА Новости)

| 2020-06-19T09:04:02+04:00 19 июня 2020, 11:00|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss