Дональд Трамп уже несколько месяцев угрожает Кремлю новыми санкциями, если Владимир Путин не остановит агрессию против Украины. Но ультиматумы истекают, дедлайны сдвигаются, а воз и ныне там: США не ввели ни одной новой санкции против России за все полгода правления Трампа. Стоит ли верить его угрозам?
Трамп на днях в очередной раз дал Путину «еще пару недель» и пригрозил, что если прогресса на пути к миру не будет, он «примет очень важное решение».
«Я решу, что мы будем делать, — сказал Трамп. — Это будет очень важное решение о том, вводить или нет масштабные санкции или тарифы — а может и то, и другое. Или мы ничего не будем делать и скажем: разбирайтесь сами».
Пока что второй вариант выглядит вероятнее первого, говорят эксперты. Трамп все мягче относится к России: он тепло принял Путина на американской земле, после чего перестал требовать прекращения огня, а Белый дом принялся объяснять, что санкции контрпродуктивны и мешают, а не способствуют, мирному процессу.
Единственная санкция за войну в Украине, которую Трамп ввел после всех своих угроз, была направлена против Индии — за покупку российской нефти. Но и в этом эксперты увидели попытку выбить уступки в торговых переговорах с Индией, скорее чем инструмент давления на Путина.
Дополнительные пошлины Трампа против Индии вступают в силу на этой неделе, 27 августа, и в теории способны отбить у нее охоту покупать в России нефть — ее главный экспортный продукт.
Однако на практике маловероятно, что Россия потеряет Индию как покупателя, говорят эксперты. Они уверены, что Трамп скоро отменит и эти пошлины, а вместе с ними — единственную серьезную косвенную или прямую санкцию против Кремля, утвержденную в его второй срок у власти.
«Трамп периодически выражает недовольство Россией, но до сих пор не принял никаких мер, чтобы заставить Россию прекратить войну. Все давление было направлено на Украину. Угрозы ввести санкции против России так и не были реализованы», — отмечает Рут Дейермонд, эксперт по России из Королевского колледжа Лондона.
Конгресс даже подготовил законопроект, позволяющий Трампу ввести «сокрушительные санкции», напоминает Рут Дейермонд, но в итоге его положили под сукно под предлогом того, что Белый дом и без нового закона обрушит на Россию всю санкционную мощь крупнейшей в мире американской экономики.
«Однако никаких мер принято не было. А когда Трампа убедили наконец назвать дату введения новых санкций, он в этот день вместо санкций объявил, что пригласил Путина на Аляску».
После памятного саммита Белый дом объяснил, что вопрос о санкциях снят с повестки дня.
«Если мир будет невозможен, а война будет продолжаться и будут тысячами гибнуть люди, то у президента есть возможность ввести новые санкции», — сказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS.
«Но если санкции ввести сейчас, на этом переговоры и закончатся. Фактически мы получим еще как минимум год-полтора войны, смерти и разрушений. К сожалению, этим все может закончиться, но мы такого не хотим».
А чего тогда хочет Белый дом?
«Трамп и его окружение, похоже, не считают Россию препятствием на пути к миру в Украине. Они считают ее войну с Украиной препятствием на пути к миру с Россией, — пишет Рут Дейермонд. — Для Трампа главной целью является не прекращение войны, а возобновление отношений с Россией». (bbc.com)