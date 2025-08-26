Единственная санкция за войну в Украине, которую Трамп ввел после всех своих угроз, была направлена против Индии — за покупку российской нефти. Но и в этом эксперты увидели попытку выбить уступки в торговых переговорах с Индией, скорее чем инструмент давления на Путина.

Дополнительные пошлины Трампа против Индии вступают в силу на этой неделе, 27 августа, и в теории способны отбить у нее охоту покупать в России нефть — ее главный экспортный продукт.

Однако на практике маловероятно, что Россия потеряет Индию как покупателя, говорят эксперты. Они уверены, что Трамп скоро отменит и эти пошлины, а вместе с ними — единственную серьезную косвенную или прямую санкцию против Кремля, утвержденную в его второй срок у власти.

«Трамп периодически выражает недовольство Россией, но до сих пор не принял никаких мер, чтобы заставить Россию прекратить войну. Все давление было направлено на Украину. Угрозы ввести санкции против России так и не были реализованы», — отмечает Рут Дейермонд, эксперт по России из Королевского колледжа Лондона.

Конгресс даже подготовил законопроект, позволяющий Трампу ввести «сокрушительные санкции», напоминает Рут Дейермонд, но в итоге его положили под сукно под предлогом того, что Белый дом и без нового закона обрушит на Россию всю санкционную мощь крупнейшей в мире американской экономики.