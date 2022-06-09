Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поблагодарил США за помощь – об этом написали в комментариях к посту, также Генштаб опубликовал отдельный пост, в котором отмечается, что речь идет о гаубицах калибра 155 мм.

Когда именно оправляли оружие, и сколько гаубиц в партии, не сообщается, но посольство США в Киеве еще в мае сообщало, что 89 из 90 американских гаубиц M777, которые входят в пакет оборонной помощи на $800 млн, доставлены в Украину и многие – работают на фронте. (gordonua.com)