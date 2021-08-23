Каналы связи между США и движением «Талибан» по вывозу людей из Афганистана работают, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
«Данная координация и деконфликтация работает хорошо в том смысле, что она позволяет доступ и приток (людей), а также сокращает толпы снаружи аэропорта», — сказал Кирби на пресс-конференции.
«Мы очень заинтересованы в том, чтобы доступ к аэропорту оставался максимально свободным, особенно для американских граждан, которые пытаются туда проникнуть, а также тем (афганцам), кто подал на специальную иммиграционную визу», — сказал Кирби.