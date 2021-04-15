Пентагон не комментирует сообщения об отмене прохода кораблей США в Черное море

В Пентагоне отказались комментировать сообщения об отмене прохода военных кораблей США в Черное море, передает РИА «Новости».

В американском Минобороны отметили, что в ведомстве продолжают «очень внимательно следить за ситуацией» в данном регионе.

«Нам известно о сообщениях о кораблях, но по соображениям безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали», — цитирует агентство слова представителя Пентагона.

В ведомстве также заявили, что американские военные «регулярно работают в Черном море и во многих других районах по всему региону».

Ранее посольство США в Анкаре уведомило турецкую сторону, что проход двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.