Пентагон заявил, что никто из американских военнослужащих не будет привлечен к ответственности за удар беспилотника в Кабуле в августе, в результате которого погибли 10 гражданских лиц, включая семерых детей, сообщает Голос Америки.

Расследование, проведенное ранее генеральным инспектором ВВС США, пришло к выводу, что удар 19 августа был вызван ошибками в исполнении, интерпретацией информации, поддерживавшей определенные точки зрения, а также нарушениями коммуникации.

Военные ранее назвали этот удар «трагической ошибкой».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что высокопоставленные командиры дали ряд рекомендаций министру обороны Ллойду Остину по поводу этого инцидента, ни одна из которых не предусматривала привлечение к ответственности конкретных военнослужащих.

Остин согласился с рекомендациями, сообщил Кирби.

«Я не думаю, что будут подниматься вопросы личной ответственности», – добавил он.