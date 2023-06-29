Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Майк Пенс посетил Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает телеканал NBC News.

Во время выступления Пенс отметил, что поездка в Киев укрепила его решимость продолжать призывы к поддержке Украины.

Ранее Пенс заявил, что Украину необходимо поддерживать, поскольку в случае победы над ней российская армия перейдет границу одной из стран НАТО, вынудив американских военных сражаться за союзников.

Пенс отметил, что существующий среди американцев скептицизм по поводу военной поддержки Украины является «отражением недостатка доверия к президенту Джо Байдену как к главнокомандующему». (УНИАН)