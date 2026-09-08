Россия будет продолжать войну против Украины, пока Запад не пойдет Москве на уступки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Будем достигать своих целей не за столом переговоров, что было бы для нас предпочтительнее (и Анкоридж это доказал), а будем достигать своих целей на поле боя, как это неоднократно подтверждал президент России Владимир Путин», — сказал Лавров в интервью телеведущей Юлии Меньшовой.

По его словам, у Запада было много возможностей достичь мира в Украине, но он раз за разом не позволял Киеву заключить соглашение. Поэтому западным странам не стоит «суетиться» со своими «новыми идеями» по украинскому вопросу, сказал глава МИД и подчеркнул, что на данный момент Москва не ведет мирные переговоры. Также Лавров назвал «неприемлемым» предложение прекратить удары по гражданским судам в Черном море. Он отметил, что с такой инициативой выступила Украина и привлекла к обсуждению Турцию.

Глава МИД РФ сравнил это предложение с Черноморской зерновой инициативой, действовавшей в 2022–2023 годах, заявив, что Киев тогда злоупотреблял договоренностями и использовал гражданские суда для перевозки вооружений. При этом условия для российского экспорта зерна и удобрений выполнены не были, поскольку этому препятствовали европейские страны, подчеркнул Лавров. «Поэтому мы отказались от этой истории. И сейчас ее пытаются опять возродить. Это совершенно неприемлемо и совершенно нереально», — заключил министр.

На прошедших выходных, 5 и 6 сентября, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для обсуждения возможности возобновить мирные переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американские переговорщики привезли несколько новых предложений по деэскалации военных действий перед зимой. «Есть идеи, касающиеся энергетических объектов, поставок зерна, а также экспорта нефти и газа», — сказал украинский президент в интервью Axios.

По его словам, Россия, как и в предыдущие годы, планирует активно атаковать украинскую энергетику в осенне-зимний период, чтобы подтолкнуть Киев к уступкам. Однако Зеленский считает, что Путин «не хочет расстраивать» президента США Дональда Трампа и «готов обсудить» идеи по продвижению мирных переговоров.

Украинский президент заявил о возможности провести еще одну трехстороннюю встречу с США и Россией в ближайшее время. «У нас есть сентябрь и октябрь. Я думаю, президент Трамп может найти способ реально начать переговорный процесс до наступления холодной зимы», — отметил Зеленский. (themoscowtimes.com)