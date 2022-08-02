Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси в своей колонке для газеты The Washington Post объяснила причины своей поездки на Тайвань, заявляя, что Соединенные Штаты не могут «оставаться в стороне» пока Китай угрожает острову и «самой демократии».

«Мы не можем оставаться в стороне, пока КПК (Коммунистическая партия Китая) продолжает угрожать Тайваню и самой демократии», — написала Пелоси.

По ее словам, встреча с властями Тайваня продемонстрирует поддержку острова со стороны США. Также она призвала вспомнить о данных Соединенными Штатами обещаниях поддерживать защиту Тайваня.

«Солидарность Америки с Тайванем сегодня важнее, чем когда-либо, — не только для 23 миллионов жителей острова, но и для миллионов других людей, угнетаемых и находящихся под угрозой со стороны КНР», — добавила она.

2 августа Пелоси прибыла с визитом на Тайвань в рамках турне по Азии. По данным тайваньских СМИ, она может задержаться в Тайбае до 17:00 3 августа (12:00 мск), для ее делегации был забронирован этаж в пятизвездочном отеле Grand Hyatt.

Китай, в свою очередь, неоднократно предостерегал Пелоси от посещения острова, подчеркивая, что тем самым США пытаются бросить вызов суверенитету КНР над Тайванем. (Газета.Ру)