Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси рассказала, что намерена посетить Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию во время азиатского турне. Об этом сообщает ТАСС.

При этом она не упомянула Тайвань.

До этого появилась информация, что специальный борт Военно-воздушных сил (ВВС) США, направляющийся в сторону Азии, приземлился на Гавайях в аэропорту Гонолулу.

Не исключалось, что Пелоси в ходе поездки побывает в Тайване, однако данная информация не была подтверждена официально.