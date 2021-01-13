Пелоси назвала Трампа «угрозой для нации» и призвала к его отставке

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала действующего президента страны Дональда Трампа «угрозой для нации» и призвала к его отставке.

С таким заявлением она выступила в ходе заседания палаты по вопросу импичмента главе государства, трансляцию ведет телеканал CNBC.

«Он (Трамп) должен уйти. Он представляет собой явную и реальную опасность для нации, которую мы все любим», – подчеркнула спикер.

Вопрос об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей конгресса, члены палаты приступили к финальным дебатам. За проведение финальных дебатов по импичменту проголосовали все представители Демократической партии США, которая контролирует палату представителей. Все представители республиканского меньшинства проголосовали против.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке. (РИА Новости)