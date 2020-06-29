Пекин примет меры в ответ на визовые санкции США

Китайские власти примут необходимые меры в отношении официальных лиц США в ответ на санкции, которые недавно применил Вашингтон к чиновникам КНР в связи с «ущемлением автономии Гонконга». Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Китайская сторона решила ввести визовые ограничения в отношении американских [официальных] лиц, которые предприняли неблаговидные действия по вопросу Гонконга», — сказал он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, китайские власти не потерпят вмешательства других государств во внутренние политические вопросы КНР и будут твердо придерживаться принципа «одна страна — две системы». «Усилия американской стороны, пытающейся применить санкции в отношении Китая, обречены на провал», — подытожил Чжао Лицзянь.

В пятницу госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против ряда представителей КНР за действия в отношении Гонконга. По его словам, американский президент Дональд Трамп пообещал «наказать должностных лиц Коммунистической партии Китая, ответственных за выхолащивание свобод» этого специального административного района.