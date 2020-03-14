Педагоги муниципальных и частных профучилищ пройдут аттестацию

В Азербайджане предлагается провести аттестацию преподавателей муниципальных и частных профессиональных учебных заведений.

Как сообщает Report, для этого будут внесены изменения в закон «О профессиональном образовании».

В соответствии с предлагаемой поправкой в статью 13 (лицензирование профессиональной образовательной деятельности и аккредитация профессионального образовательного учреждения) закона, будет проведена аттестация преподавателей муниципальных и частных профессиональных учебных заведений.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию 16 марта.