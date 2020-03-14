Педагоги муниципальных и частных профучилищ пройдут аттестацию

В Азербайджане предлагается провести аттестацию преподавателей муниципальных и частных профессиональных учебных заведений.

Как сообщает Report, для этого будут внесены изменения в закон «О профессиональном образовании».

В соответствии с предлагаемой поправкой в статью 13 (лицензирование профессиональной образовательной деятельности и аккредитация профессионального образовательного учреждения) закона, будет проведена аттестация преподавателей муниципальных и частных профессиональных учебных заведений.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию 16 марта.

| 2020-03-14T12:30:38+00:00 14 марта 2020, 12:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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