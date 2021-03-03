«Пашиняну, как и Лукашенко, дали понять, что может произойти в случае отхода от указаний Кремля» — Российский политолог

Последние митинги в Армении стали показательными, как для оппозиции, так и для Пашиняна. Результат явно не в пользу оппозиции. Пашинян, собрав на центральные улицы Еревана большее количество людей, показал, что, несмотря на то, что проиграл войну и подписал акт капитуляции, армянское общество предпочитает видеть у власти его, а не оппозицию. И это притом, что против Пашиняна мобилизовались все возможные внутренние и внешние силы армянской партии войны – «карабахского клана».

Комментируя # происходящее в Армении политическое противостояние, российский политолог Александр Сытин сказал, что Армения — абсолютно несамостоятельное государство.

«Её политика определяется неким финансово-политическим влиянием диаспоры, но о политической составляющей этого влияния нам ничего не известно. Во всем, что касается состава политической и военной элиты, определяющим является позиция России. Как известно, непосредственно перед «днем выступлений» состоялся разговор по телефону Путина и Пашиняна», — сказал эксперт.

Аналитик уверен, что Пашиняну попросту объяснили, что он должен делать, и какую политику проводить, в противном случае его пожелание самому себе — быть застреленным на площади — вполне могло сбыться.

«Похоже, что Пашинин всё понял, а если не понял — выступления в любой момент можно возобновить. В любом случае для тех, кто хочет что-то понимать в армянских делах, надо всегда учитывать, что Ереван живет, по крайней мере, в принципиальных вопросах, под диктовку Москвы. Никакой истинно внутренней, как и внешней политики у Армении быть не может», — считает аналитик.

По словам Сытина, влияние США, о котором так много говорят в России, носит скорее моральный характер и не имеет серьезной политической, тем более силовой базы.

«Судя по всему, Пашинян дал необходимые заверения Москве, и его пока решили оставить, как гаранта соглашения по Карабаху, показав премьеру, как показали Лукашенко, что может произойти в случае отхода от указаний Кремля», — подчеркнул он.

Эксперт также считает, что в Армении Кремль может все — традиционная политическая элита насквозь аффилирована с СВР РФ.

«Про военку Армении знаю хуже, но, наверняка, она связана с Россией в еще большей степени. Поэтому Пашинян остается, пока он интересен Кремлю. А интересен он в настоящее время только как подписант и гарант соглашения по Карабаху и как прикрытие того факта, что сам будучи симпатизантом США, в любом случае будет вынужден проводить нужную России политику в регионе, сохраняя ее (России) безусловное влияние», — резюмировал он.