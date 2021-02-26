Пашиняна поддерживают и Эрдоган, и Алиев – глава САР «забыл» про Путина

На протяжении многих месяцев очень показательна позиция Союза армян России (САР) к властям Азербайджана и Армении. Во время 44-дневной Отечественной войны САР призывал руководство России признать марионеточный режим карабахских сепаратистов, а также намеревался послать добровольцев на фронт.

После окончания войны глава САР Ара Абрамян укорял руководство Азербайджана в том, что оно не ведет себя как победитель. Касаясь Армении, САР выражал недовольство политикой нынешних властей, обвиняя их в сдаче территорий Азербайджану.

В данный момент, когда в Армении разразился внутриполитический кризис из-за требования Генштаба ВС отставки премьер-министра Никола Пашиняна, САР выступил с очередным заявлением.

В тексте заявления САР подчеркивается, что Пашинян и вся его команда должны уйти в отставку. «Мы поддерживаем хоть и запоздалое, но справедливое требование Генштаба ВС Армении об отставке Пашиняна. Нахождение у власти Пашиняна и его команды, виновных за поражение Армении в войне, за потерю тысяч жизней и большей части «Арцаха» (кавычки наши – ред.) является национальным унижением и ведёт к ещё большим потерям, создавая ощущение обречённости и безысходности», — подчеркивается в заявлении.

При этом САР в своем обращении называет правящий в Армении режим «диктаторским». «Показательно, что диктаторский режим Пашиняна сегодня открыто поддерживают руководители Турции – Эрдоган, Чавушоглу и другие, — те самые, на которых, как и на Алиеве, ещё не остыла кровь наших сыновей, и которые, уже после окончания войны, продолжают свою армяноненавистническую риторику и дерзкие выпады, унижающие достоинство нашей страны и нашего народа», — говорится в документе.

Говоря о поддержке «диктаторского режима» со стороны Турции, САР забывает о том, что состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путином и Пашиняном. Как отмечается на официальном сайте президента России, Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности.

Выходит, что власти России также поддерживают «диктаторский режим» Пашиняна, но САР почему-то не спешит обвинить Кремль в этом, хотя согласно духу и логике заявления так выходит. Несмотря на многочисленные выпады в адрес руководства Азербайджана за последние месяцы, а также провокационные попытки внести раздор в азербайджано-российские отношения соответствующие инстанции России не реагировали на скандальные заявления САР. И конечным итогом этого бездействия стало косвенное обвинение руководства России в поддержке «диктаторского режима» Пашиняна.

САР является общественной организацией России, деятельность которой должна заключаться в сохранении национальной самобытности армянской диаспоры и оказании взаимной социальной поддержки. Однако эта российская организация наряду с поддержкой карабахских сепаратистов теперь вмешивается также во внутренние дела Армении. Складывается ощущение, что САР не подчиняется российскому законодательству и не выражает интересы России…