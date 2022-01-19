Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично принял решение о назначении вице-спикера Рубена Рубиняна спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией и несет полную ответственность за его действия, сообщают армянские СМИ.

«Решение о наделении Рубена Рубиняна этим статусом принял я, исходя из политической целесообразности. Рубинян подотчетен мне, Совбезу РА и, по большому счету, народу Армении», — сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

Пашинян отметил, что вне зависимости от того, кто будет в статусе переговорщика, всю ответственность за процесс несет лично он.

«Я наделил Рубиняна этими полномочиями, учитывая то, что я должен нести всю ответственность за его действия. Я поступил так, чтобы вдруг не наделить этим статусом скрытого, конспиративного члена партии, который вместо того, чтобы докладывать государству, приходил и докладывал, например, агентам влияния других стран. Я несу ответственность, уполномочил, несу и буду нести ответственность», — сказал он.

17 января на заседании парламента Армении в адрес Рубиняна прозвучали обвинения в том, что он является «агентом влияния Турции».