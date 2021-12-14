Азербайджан предпринимает попытки завести в тупик процесс открытия региональных коммуникаций на Южном Кавказе. Такое мнение выразил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Азербайджан пытается завести в тупик вопрос открытия региональных коммуникаций. Попытки президента Азербайджана провести параллели между открытием региональных коммуникаций с Лачинским коридором не имеют ничего общего с обсуждениями, которые велись, подписанными заявлениями на эту тему и неприемлемы для Армении», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Напомним, что сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пропускные режимы в Зангезурском и Лачинском коридорах между Азербайджаном и Арменией должны совпадать.

«Что касается правового аспекта пропускного режима в Зангезурском коридоре, он должен быть полностью аналогичен режиму в Лачинском коридоре. На сегодняшний день на въездах в Лачинский коридор нет таможенных постов. Соответственно, и в Зангезурском коридоре не должно быть таможни. Если Армения будет настаивать на том, чтобы установить там свою таможенную инфраструктуру для контроля за пересекающими границу грузами и людьми, то мы будем настаивать на такой же практике в Лачинском коридоре. Это логично и решать предстоит Армении», — указал Ильхам Алиев, добавив, что Азербайджан готов к обоим вариантам.