Пашинян призвал армян бежать из Карабаха в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к армянам, проживающим на территории оккупированного Нагорного Карабаха бежать из Карабаха в Армению, сообщает «Новости Армении».

«Рекомендую немедленно покинуть города и посёлки, в которых вы проживаете и переселиться на территорию Армении», — сказал он.

Пашинян отметил, что азербайджанская армия все еще продолжает наступление.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту.

На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, важные высоты взяты под контроль.