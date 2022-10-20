В ближайшее время в Армению прибудет наблюдательная миссия Евросоюза в составе 40 человек. Среди экспертов есть мнения, что срок наблюдательной миссии следует продлить или сделать ее присутствие постоянным. Премьер-министр РА Никол Пашинян в этом не уверен, но не исключает более глубокого изучения вопроса в случае необходимости. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил на заседании правительства.

Он приветствовал начало деятельности миссии гражданских наблюдателей ЕС, расположенной вдоль армяно-азербайджанской границы и напомнил, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе четырехсторонней встречи, состоявшейся 4 октября в Праге.

«Я с удовольствием должен сообщить, что партнеры из ЕС очень оперативно отреагировали и приняли решения. Подготовительная группа уже в Армении. В ближайшее время в Армению прибудет основная группа наблюдательной миссии в составе 40 человек. Изначально запланировано, что наблюдательная миссия должна проработать 2 месяца. В сфере экспертов есть мнение, что срок пребывания наблюдательной миссии надо продлить или попытаться сделать его постоянным. Я не уверен в этом, но это тема, которая обсуждается в нашем обществе и в наших экспертных кругах. Если мы заметим такую возможность и необходимость, то не исключено, что изучим проблему глубже», — подчеркнул премьер-министр.

По итогам встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, состоявшейся в Праге 6 октября 2022 года, было принято заявление. В нем подчеркнуто, что Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с указанной миссией в той мере, в какой это будет его касаться. Миссия начнет свою работу в октябре на период времени не более двух месяцев. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и в содействии работе пограничных комиссий посредством ее докладов.