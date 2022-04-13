Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не отреагировала должным образом на вторжение вооруженных сил Азербайджана на участке Сотк — Хознавар в мае 2021 года. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления перед парламентом страны, передает ТАСС.

По его словам, отсутствие реакции «стало провалом» для самой организации. Так, премьер указал на то, что ОДКБ до сих пор не провела мониторинг на участке.

Пашинян считает, что тем самым организация оправдывает опасения народа Армении относительно того, что ОДКБ «ничего не предпримет в нужное время».