Грузинская партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, объявила о выходе из парламента страны. Об этом представители партии сообщили в Facebook.

«Единое национальное движение прекращает парламентскую деятельность», — говорится в сообщении.

Представители партии также заявили, что с этого дня «никто не будет отдыхать» и первым «почувствует это на себе» премьер-министр Грузии.

Там добавили, что партия «переходит на режим чрезвычайного положения, и центром протеста станет столица».

6 февраля суд отказал бывшему президенту Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания и освобождении по состоянию здоровья. Саакашвили назвал это решение смертным приговором.

Глава партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил о намерении создать штаб для освобождения Михаила Саакашвили. (gazeta.ru)