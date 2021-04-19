Parler вернется в App Store

Компания Apple вернет приложение для обмена сообщениями Parler, которое популярно среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, в онлайн-магазин App Store. Об этом заявляет CNN со ссылкой на письмо компании, которое было направлено в Конгресс.

Письмо было адресовано сенатору Майку Ли и члену палаты представителей Кену Бак.

«Apple ожидает, что обновленное приложение Parler станет доступным сразу после его выхода», — заявили в компании.

Приложение было удалено из-за того, что пользователи призывали к насилию в постах и сообщениях на фоне беспорядков в Капитолии.

15 февраля сервис микроблогов Parler, который пользуется популярностью среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, возобновил работу. (gazeta.ru)