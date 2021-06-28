Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой с 28 июня по 1 июля будет находиться в столице Венгрии Будапеште с официальным визитом.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в делегацию войдут первый заместитель председателя Милли Меджлиса и руководитель рабочей группы нашего парламента по межпарламентским связям с Венгрией Али Гусейнли, председатель парламентского комитета Зияфет Аскеров, депутаты Камиля Алиева, Эльман Насиров и Асим Моллазаде, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Программа поездки включает в себя встречи председателя Милли Меджлиса с премьер-министром, председателем Национальной Ассамблеи и членами рабочей группы межпарламентской дружбы с Азербайджаном. На встречах пройдёт обмен мнениями о существующих межпарламентских отношениях, направлениях их развития и расширения сотрудничества в других сферах.

В Будапеште председатель Милли Меджлиса посетит местный офис Тюркского Совета, Дипломатическую Академию, и выступит с докладом перед участниками мероприятия.