Парламент Кыргызстана не смог согласовать импичмент президенту Жээнбекову

Председатель парламента Кыргызстана не дал согласовать вопрос по запуску процедуры объявления импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Все собравшиеся на заседание подписали документ (для начала процедуры — ИФ), спикер — нет», — сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева.

Отмечается, что согласно закону Кыргызстана, для запуска процедуры импичмента необходимо создать парламентскую комиссию.

Ранее сообщалось, что парламент запустил процедуру импичмента в отношении главы государства.