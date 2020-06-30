Парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге

По данным RTHK, законопроект единогласно одобрили все 162 члена ПК ВСНП. Официального подтверждения пока не поступало.

Источники сообщили, что максимальное наказание, предусмотренное законопроектом, например за сепаратистскую деятельность, предусматривает тюремное заключение сроком гораздо более, чем десять лет.

В свою очередь член ПК ВСНП Тань Яоцзун подтвердил СМИ, что законопроект действительно одобрен. Он подчеркнул, что закон о нацбезопасности «не очень острый» и что люди не будут сильно переживать из-за него после того, как ознакомятся с деталями.

Он сообщил, что детали законопроекта будут обнародованы позже во вторник. По его словам, законом предусмотрены три типа «редких ситуаций», когда дела обвиняемых в преступлениях, ставящих под угрозу национальную безопасность, будут рассматриваться судами материкового Китая, но деталей не сообщил.