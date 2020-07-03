Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс

США и ЕС приветствовали утверждение поправок в грузинский Избирательный кодекс. Изменения основываются на рекомендациях международных наблюдателей, сделанных по результатам президентских выборов 2018 года.

2 июля в третьем окончательном чтении за поправки проголосовали 94 депутата, при этом часть оппозиции вновь бойкотировала голосование – в знак протеста против, как они утверждают, «политически мотивированного» ареста бизнесмена Георгия Руруа, который также является совладельцем одного из грузинских оппозиционных телеканалов.

Что касается поправок, основное нововведение касается квот для женщин. В частности, теперь 25% из представленных в партийных списках лиц будут женщины.

Изменения внесены в процессы формирования районных избирательных комиссий и агитации в день выборов. В частности, продляется время запрета агитации, теперь «день тишины» будет начинаться не с момента открытия избирательных участков, а уже в полночь. Также в день выборов активистам партий разрешается находиться не ближе 25 метров от избирательных участков.

При этом изменились и правила, касающиеся политической рекламы, экзит-полов и финансирования партий, т. е. отныне пожертвования партиям можно получать только из Грузии и только из легальных средств, что обеспечивает большую прозрачность процесса.