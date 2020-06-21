Парламент Грузии поддержал изменения в конституцию по системе выборов

Парламент Грузии в первом чтении в воскресенье поддержал поправки к конституции, согласно которым 120 из 150 депутатов будут избираться на предстоящих парламентских выборах по пропорциональной системе, а остальные 30 — по мажоритарной. Пленарное заседание в прямом эфире транслировалось на сайте парламента.

«В течение 25 лет нам впервые дается возможность провести выборы по такой избирательной системе, с которой согласен весь политический спектр. Нам выпала эта уникальная возможность на 25-й год после принятия конституции Грузии. Естественно, ответственностью каждого из нас является не упустить эту возможность», — сказал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», депутат Ираклий Кобахидзе, призывая коллег поддержать поправки.

Изменения также предполагают понижение избирательного порога для партий с 5% до 1%, а для блоков барьер будет составлять столько процентов, сколько партий будут входить в объединение. Кроме того, согласно поправкам, если партия не наберет 40% голосов избирателей, то она не получит право единолично формировать правительство.

Оппозиционные партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия — движение за свободу», не собирались поддерживать законопроект, так как считают, что власти должны выпустить задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение и хранение оружия Георгия Руруа. Оппозиция считает его политзаключенным, так как он является владельцем доли оппозиционного телеканала Mtavari Arxi. За день до голосования партия «Европейская Грузия — движение за свободу» изменила свое решение и поддержала поправки в первом чтении, с условием, что ко второму и третьему чтениям власти все-таки выпустят Руруа.(ТАСС)