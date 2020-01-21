Парламент Эстонии собирается осудить позицию России по истории Второй мировой войны

В парламенте Эстонии готовится заявление с осуждением стремления России донести свое видение истории Второй мировой войны.

Парламентская комиссия по иностранным делам по инициативе заместителя председателя комиссии Марко Михкельсона обсудила в понедельник этот вопрос и приняла решение, что вернется к нему в четверг после того, как свое отношение к нему выскажут все парламентские фракции, сообщил портал телерадиовещания ERR.

По словам Михкельсона, «Россия уже давно использует тематику Второй мировой войны в своих внешнеполитических целях, но так резко, мощно и массивно как сейчас, как это делается по всем каналам, не было уже тридцать лет после того, как Съезд народных депутатов Советского Союза опубликовал и осудил секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа в 1989 году».

По его мнению, Россия возвращается к сталинскому рассмотрению истории и активно ее оправдывает. «Россия в контексте Второй мировой войны обвиняет прежде всего Польшу и чуть ли не делает ее соучастником развязывания Второй мировой войны», — считает Михкельсон.

Он призвал парламент принять заявление «в защиту исторической правды в связи с массовыми пропагандистскими ревизионистскими нападками России на тему Второй мировой войны».

«Целью России в оправдании пакта Молотова-Риббентропа является защита своей нынешней захватнической политики», — считает парламентарий.

Он сообщил, что в составлении заявления примет участие по одному депутату от каждой фракции, заявление будет сопровождаться пояснительной запиской. Михкелсон надеется, что заявление будет вынесено на обсуждение в полном составе на будущей неделе во вторник. (INTERFAX.RU)