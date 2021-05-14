Парад глупости в Армении

В Армении начался новый парад. Нет, не военный. Потому, что армии как таковой там осталось, что называется, кот наплакал. И не гей-парад. После «шашлычной революции» были разговоры о неизбежности такого рода мероприятия в Ереване, но как-то сошла на нет вся эта тема. Зато во всю ширь и высь вскочила тема противостояния на азербайджано-армянской границе. Она и спровоцировала настоящий парад глупых заявлений в РА.

Начну с напоминания о заявлении МИД Азербайджана. В нем говорится, что осуществляются меры по усилению системы охраны границы в рамках территориальной целостности Азербайджана, и проводятся они на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном. С этой целью, с 12 мая в указанный район направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджана, которая на месте провела переговоры с пограничниками противоположной стороны.

Территория, которая в настоящее время является предметом споров и напряженности, включая высокогорное озеро Гарагёль, расположенное на горе Ишыглы, на высоте 2 658 метров над уровнем моря, на самом деле является территорией Гарагёльского государственного заповедника, созданного постановлением Совета Министров Азербайджанской ССР от 17 ноября 1987 года.

Проще говоря, гора Ишыглы и озеро Гарагёль как и прилегающая к нему территория исторически являются азербайджанской землей. Однако с начала 90-х годов они попали под армянскую оккупацию. В период оккупации была разграблена территория Гарагёльского государственного заповедника, нанесен серьезный ущерб растительности. В РА, ясное дело, все это отрицают. Там заявляют о какой-то мифической «агрессии Азербайджана против Армении». Там верещат про «незаконный переход азербайджанскими войсками государственной границы в районе Черного озера Сюникского марза и продвижением вглубь на 3,5 км».

В ход уже пошли какие-то непонятные карты Армянской ССР. До жонглирования «глобусом Армении» еще не дошло, но такое продолжение событий вовсе не исключено. Как не исключена в качестве «аргумента», отсылка к Страбону и Геродоту. При этом, мировое армянство нажало на все доступные им «кнопки».

В результате чего, пресс-служба президента Франции позволила себе очередное неуместное заявление. Даже не потрудившись разобраться в реальной ситуации на азербайджано-армянской границе, президент Франции Эммануэль Макрон начал сыпать обвинениями в адрес Азербайджана. Ничего иного от него и ждать не стоило. При этом, по сути, он окончательно доказал бесполезность МГ ОБСЕ и неуместность выступления Франции в роли страны, которой можно отводить роль в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

Вопреки надеждам армянской стороны, ничего одобрительного в адрес официального Еревана не сказал президент США Джо Байден. Лишь председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендез призвал администрацию Байдена поддержать Армению. Но и от него ничего иного ждать не стоило. Ведь, Менендез давний друг армянской диаспоры США. Безусловно, все самые большие надежды у армянской стороны были связаны с Россией и ОДКБ. Но и тут их постигло разочарование.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 10 ноября 2020 года и 11 января сего года.

Проще говоря, Путин культурно и вежливо отшил Пашиняна. Не до тебя, мол. В ОДКБ также хранят молчание, хотя армянская сторона официально туда обратилась. Все это привело к тому, что в РА началась форменная истерика. Комментаторы соревнуются в глупости, не особо утруждая себя даже рамками приличий.

Больше всего, ясное дело, достается Николу Пашиняну. Его в очередной раз назвали предателем и пораженцем. Такой ход событий вынудил оправдываться секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна. Он заявил, что «это – не провокация локального характера, а часть более широкой политики Баку, который пользуется поддержкой своих союзников». То есть, РА опять как бы ни при чем.

О том, чего же тогда союзники РА ничего конкретного сделать не могут, он не уточнил. Хорошо хоть до очередного упоминания мифических «боевиков из стран Ближнего Востока» пока не дошло. Но, даже без того заявление Григоряна звучит смешно. Он договорился до утверждения, что «в стране продолжается процесс реформирования армии, что также вызывает у соседей обеспокоенность и толкает их на разные провокации». Это очень похоже на аутотренинг. «Мне не страшно, мне не страшно» убеждает себя армянская сторона. В реальности же им боязно. Потому, что 44-дневная война все расставила по местам, показала реальный расклад.

Противопоставить которому РА просто нечего. Разве что очередные мифы и очередную ненависть ко всем и вся. К примеру, к России. В статье под названием «Нас снова предали», на сайте «Арменианрепорт» пишут, что «это совершенно очевидная подлость со стороны России». Мол, Россия хотела проучить Пашиняна, раз и навсегда отбить у граждан Армении желание совершать революции и делать что-то против воли Кремля. «Она сочла тандем Анкара-Баку более важным, чем помощь Армении. Ну и наконец, она не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы так называемый Зангезурский коридор был пробит», — сетует армянский автор. О том, что Азербайджан всего лишь восстанавливает справедливость, там даже задумываться не хотят. И это- доказательство того, что парад глупых заявлений в РА будет бесконечным.