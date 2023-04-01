Папу Римского Франциска выписали из клиники Джемелли в Риме после трехдневной госпитализации. Об этом сообщила служба печати Святого престола, передает ТАСС.

«Папа Римский Франциск был выписан из больницы Агостино Джемалли», — рассказали в службе печати и отметили, что прежде чем покинуть клинику, Франциск поприветствовал руководство и всю команду медиков и медперсонал.

Выписку папы показали в прямом эфире итальянские телеканалы. Выйдя из больницы, Франциск поговорил с журналистами и верующими, и рассказал им, что почувствовал себя нехорошо 29 марта после коллективной аудиенции, но теперь чувствует себя нормально.

Понтифик поступил в римскую больницу днем 29 марта. Врачи выявили у него респираторную инфекцию. 30 марта служба печати Святого престола сообщала, что папа останется в больнице еще несколько дней для лечения вирусного бронхита.