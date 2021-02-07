Папа римский впервые в этом году обратился к верующим из окна дворца

Впервые с конца декабря папа Римский Франциск вновь обратился к верующим с проповедью из окна Апостольского дворца в Ватикане и прочитал вместе с собравшимися на площади Святого Петра молитву «Ангел Господень».

В последний раз папа Франциск совершил эту традиционную церемонию 20 декабря, во время адвента, предшествующего празднику Рождества Христова. Впоследствии он обращался к католикам из папской библиотеки Апостольского дворца посредством онлайн-трансляции, которую осуществлял информационный портал Vatican News. Такая ситуация была связана как с ограничительными мерами, введенными в Ватикане в связи с пандемией COVID-19, так и с недомоганием самого понтифика, который в декабре перенес ишиалгию (боли вдоль седалищных нервов). Впервые папа Римский обратился к верующим через интернет, а не из окна Апостольского дворца, 8 марта 2020 года.(РИА Новости)