Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность блокировкой поставок зерновых из Украины и призвал не использовать «базовый продукт» в качестве оружия.

Как передает ТАСС, об этом понтифик заявил в среду по завершении коллективной аудиенции.

«Пожалуйста, не надо использовать зерно, базовый продукт, в качестве оружия. Вызывает беспокойство блокировка экспорта зерна из Украины, от которого зависит жизнь миллионов людей, особенно в наиболее бедных странах. Призываю как можно скорее решить эту проблему, чтобы гарантировать универсальное право людей на питание», — передает его слова агентство ANSA.

Отметим, что в связи с проблемами по поставкам продовольствия с начала года цены на пшеницу и кукурузу существенно выросли. Запасов пшеницы, как было отмечено на заседании Совбеза ООН 21 мая, в мире хватит только на десять недель, и ситуация хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.