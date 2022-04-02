Папа Римский Франциск в пятницу извинился перед представителями коренных народов Канады за жестокое обращение с учащимися церковных школ-интернатов в Канаде, сообщает Анадолу.

Римско-католическая церковь принимала участие в создании данных учебных заведений и управлении ими.

«Я прошу прощения у Бога за это предосудительное поведение некоторых членов церкви. Мне очень больно, я присоединяюсь к моим братьям канадским епископам и прошу у вас прощения», — сказал понтифик на аудиенции в Ватикане с участием местных и канадских епископов.

Франциск также анонсировал предстоящий визит в Канаду. «Увидимся в Канаде, где я смогу лучше выразить вам свою близость», — сказал он.

Папа Римский в понедельник встретился с лидерами коренных народов Канады, которые требуют извинений за причастность католической церкви к управлению школами-интернатами, в которых на протяжении десятилетий жестоко обращались с детьми коренных народов.

Встреча была запланирована на декабрь 2021 года, но была отменена из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.