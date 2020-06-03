Папа Римский осудил проявления расизма в ходе беспорядков в США

Папа Римский Франциск осудил проявления расизма и «саморазрушительное насилие» в ходе беспорядков в США, возникших после убийства полицейским афроамериканца в Миннеаполисе. Об этом сообщает портал Vatican News.

Понтифик заявил, что невозможно проявлять терпимость или закрывать глаза на любой тип расизма или отчуждение.

«В то же время мы должны признать, что насилие последних дней саморазрушительно и самоистязательно. Насилием ничего не заработаешь, но многое потеряешь», — сказал папа Франциск.

При этом он добавил, что с большим беспокойством следит за горестными общественными беспорядками в Соединенных Штатах, которые начались после трагической гибели Джорджа Флойда.

Понтифик признался, что молится за Флойда и «всех, кто утратил жизни из-за расизма».(Газета.ру)