Папа Римский Франциск заявил, что считает расходы на создание ядерного оружия «неприемлемыми и немыслимыми». Об этом он написал в своей книге «Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее», фрагменты которой опубликовала газета La Stampa.

По его словам, мир может существовать без ядерного оружия. Этот вид оружия представляет большую угрозу для людей, поэтому обладать им аморально, считает понтифик.

Ранее папа Римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец конфликту.

Как сообщается, во время молитвы Франциск обратился с призывом к Путину «остановить эту спираль насилия и смерти», а Зеленского призвал к тому, чтобы он был открыт для «серьезных мирных предложений».

Франциск также попросил уважать суверенитет и территориальную целостность каждой страны и права меньшинств. (gazeta.ru)