Пандемия разлучила нас надолго: как в Азербайджане празднуют день рождения национального театра

Театральная общественность Азербайджана и все, кто не мыслит свою жизнь без этого вида искусства, отмечают праздник. 10 марта 1873 года любительской театральной труппой Бакинского реального училища был поставлен комедийный спектакль М.Ф.Ахундзаде «Визирь Ленкоранского ханства». Постановкой этого спектакля в Азербайджане была заложена основа национального театра.

Как сообщает #, сегодня – день рождения Национального театра.

Театры в Баку и других городах страны по-прежнему закрыты из-за пандемии. Но без поздравлений и слов благодарности в адрес своих зрителей – не обошлось. Театры Баку не остались в стороне от праздника даже в дни карантина.

«Жаль, что такой замечательный день, такой особенный для нас день, мы встречаем не вместе. Жаль, что 100 лет со Дня рождения нашего театра мы тоже не встретили вместе и по доброй семейной традиции не собрались за праздничным столом. Пандемия разлучила нас надолго. Вот уже год, как нет репетиций, нет спектаклей, не слышен шум зрительного зала. Я с нетерпением жду того дня, когда мы снова все вместе соберёмся в нашем театре. И снова закипит театральная жизнь! Художники, бутафоры, реквизиторы, пошивочные мастера театральных костюмов, гримеры — будут готовиться к выпуску остановленных пандемией премьер. Режиссеры и актеры будут репетировать новые спектакли и восстанавливать уже идущие репертуарные… Жизнь снова вернется в наш опустевший дом. И тогда мы все вместе отметим все пропущенные праздники — и День рождения нашего театра, и День рождения национального театра, и Международный День театра, которому 27 марта исполняется столько, что страшно даже произнести эту цифру вслух! Жду с нетерпением завершения пандемии и с не меньшим нетерпением — встречи со всеми вами. Как сказал наш Президент: «Вместе – мы сила!». Всех обнимаю, и поздравляю с Днем Национального театра. Пусть все наши мечты сбудутся и пусть осуществятся все наши постановочные планы. Желаю всем здоровья и скорой встречи в театре», — обратился к публике директор Русского государственного академического драматического театра Адалет Гаджиев.

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр представил по случаю праздника текстовое видео, в котором адресованы слова благодарности зрителям и теплые пожелания коллегам. Во время пандемии театр ушел в виртуальную жизнь и регулярно радует публику различными постановками. Так, сегодня, в привычные для театралов 19 часов начнется показ спектакля «Приключения везиря Ленкоранского ханства» по произведению М.Ф.Ахундова. Просмотр будет доступен на всех площадках театра в соцсетях.

Первый в Азербайджане инклюзивный театр ƏSA также обратился к своей аудитории:

«Существование театра всегда будет давать толчок развитию общества», — написал художественный руководитель театра Нихад Гуламзаде, напомнив своим подписчикам историю создания национального театра.

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета, который также активно продолжает радовать своих зрителей онлайн спектаклями, сегодня представит бессмертную оперу азербайджанского композитора Зульфугара Гаджибекова «Ашуг-Гариб», написанную в 1916 году по мотивам старинного одноименного дастана.

Академический музыкальный театр поздравил своих коллег с Днем национального театра также посредством соцсети. В подготовленном театром ролике (https://www.youtube.com/watch?v=VMsI0CusEGw) показаны известные лица азербайджанского театра разных поколений. Композицию подготовили директор Академического музыкального театра Самир Гуламов и оператор и редактор театра Хикмет Шахвердизаде. Автор идеи проекта, директор Академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев выразил надежду, что очень скоро все вернется на свои круги, и театры в Баку вновь распахнут двери для любимой публики.