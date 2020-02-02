Памела Андерсон и Джон Питерс после 12 дней брака взяли «перерыв»

Американская актриса Памела Андерсон и голливудский кинопродюсер Джон Питерс расстались после 12 дней после заключения брака. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как пишет издание, пара взяла «перерыв» в отношениях. Источник, близкий к актрисе, рассказал, что пара еще не подала юридические документы для свидетельства о браке.

«Мы берем паузу, чтобы переоценить то, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Учитывая эту универсальную правду, мы взаимно решили отложить оформление нашего свидетельства о браке», — говорится в заявлении Андерсон, которым располагает издание.

Пара попросила не вмешиваться в их личную жизнь. (gazeta.ru)