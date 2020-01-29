Палестинский скачок Трампа

Президент США в очередной раз привлек к себе внимание всего мира, задумав чрезвычайно динамичное решение застарелого палестинского вопроса. Причем, уверяет, что оно понравится всем. Но палестинцы уже жестко протестуют – они потребовали экстренного созыва Лиги Арабских Государств.

Итак, 28 января во время брифинга в Вашингтоне президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, проинформировала пресс-служба Белого дома.

На брифинге присутствовал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. А вот лидер Палестинской администрации Махмуд Аббас на встречу не прибыл, и ясно почему.

Взяв слово, Трамп заявил, что оба народа заслуживают «процветания и светлого будущего». Мол, предыдущие администрации пытались найти решение конфликта, но у них не получалось. «Наше видение мира в корне отличается от прошлых предложений. Наш план составляет 80 страниц и является самым подробным предложением, когда-либо выдвинутым», – заявил президент США.

Трамп утверждает, что его видение решения конфликта «предполагает выгоду» для обеих сторон.

Президент США заявил, что, согласно плану, Иерусалим становится неделимой столицей Израиля. Но при этом палестинская столица создается в Восточном Иерусалиме. Тут очевидное смысловое противоречие, но Трамп его пока еще никак не объяснил.

Мало того, он пообещал палестинцам еще и американское посольство в Восточном Иерусалиме, а также увеличение занимаемой палестинцами территории вдвое.

Кроме того, у Израиля будет суверенитет над Иорданской долиной, а территория Сектора Газа должна быть демилитаризована.

Неудивительно, что многие эксперты уже указали на противоречивость плана главы Белого дома, что сильно понижает шансы такой сделки на успех.

По ее плану, США и Израиль готовы официально признать территориями Палестины районы, которые сейчас находятся под контролем палестинцев, однако при условии, что те откажутся от террористических актов.

Американский лидер заявил, что Палестина заслуживает «лучшей жизни», но тут же предупредил, что подготовленный США план может стать последним шансом для палестинцев обрести собственное государство. Он отметил, что в случае урегулирования конфликта Палестина получит $50 млрд. помощи от США.

Кроме того, Трамп опубликовал на своей странице в Twitter карту, которая отражает предполагаемые границы двух будущих государств — палестинского и израильского. На ней видно, что к палестинской территории будут добавлены два крупных района вдоль египетской границы.

Трамп рассказал также, что США образуют совместный комитет с Израилем для реализации этих инициатив, чтобы из концептуальной карты разработать более детальный и точный план. Предполагается, что Израиль и Палестина должны за четыре года согласовать все детали.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, в свою очередь, назвал «сделку века» «реалистичным путем к миру». При этом, по его словам, что бы ни решили палестинцы, Израиль будет придерживаться мирного пути.

Однако тональность, которой палестинское руководство встретило эти сообщения Белого дома, больше свидетельствует в пользу того, что с наскока ничего не получится. Если арабы и согласятся на переговоры по плану Трампа, то только с очень большими предусловиями. Тем более, что за их позицией нормы международного права.

У них есть основания думать, что, будучи близким другом Израиля, Трамп не намерен способствовать созданию палестинского государства, как это предусмотрено решениями ООН, а обратить все в некую форму широкой автономии, но все же в пределах Израиля.

Вчера сам глава Палестинской администрации Махмуд Аббас отверг обнародованный план американского президента. Он назвал Трампа «марионеткой действующего в США сионистского лобби» и предрек инициативе место на свалке истории.

«Мы не откажемся от Иерусалима, не откажемся от своих прав. В этих вопросах никакого компромисса не будет. Заговор против палестинского народа, называемый «сделкой века», провалится», — заявил он.

Аббас возмутился тем, что план Трампа называет Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. «Разве может быть палестинское государство без Иерусалима? Ни один ребенок, арабский, мусульманский или христианский, на это не согласится», — сказал он, отметив также, что план Трампа отдает Израилю 30% Западного берега.

Он уповает на то, что международные организации на стороне палестинцев. «Поддержка нам выражена в десятках резолюциях Совета безопасности и сотнях резолюциях Генеральной ассамблеи ООН», — справедливо напомнил Аббас.

«Мы не животные, а народ. Нас 13 миллионов, половина в Палестине, половина в диаспоре. Мы готовы удовлетвориться 22% территории исторической Палестины. И мы говорим «нет» диктатору Трампу, который хочет, чтобы мир плясал под его дудку», — сказал глава Палестинской Автономии.

Напоследок стоит напомнить, что Палестина является частично признанным государством. Ее признали 137 государств из 193 членов ООН, а также Ватикан (является страной-наблюдателем).

Кроме того, в ООН открыта к подписанию резолюция под названием «Право палестинского народа на самоопределение», и ее подписали уже 165 стран. Среди прочего резолюция призывает к «прекращению израильской оккупации» и сохранению «территориального единства и целостности всех палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим». Документ также признает право палестинцев на создание своего государства и призывает международное сообщество помочь палестинцам это право реализовать.