Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Трампу

После вынесения импичмента Трампу в палате представителей дело перейдет в сенат, которому предстоит провести судебный процесс над президентом. Если две трети сенаторов проголосуют за импичмент, Трампа должны будут отстранить от власти. При этом республиканцы, у которых большинство в сенате, за импичмент голосовать не намерены.