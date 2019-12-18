Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Трампу

Палата представителей конгресса США начала в среду заседание, на котором планируется вынести импичмент президенту Дональду Трампу, передает РИА Новости.
Трампа обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. Для импичмента в палате представителей требуется простое большинство голосов. Как ожидается, за импичмент проголосует весь состав демократического большинства за исключением 2-3 депутатов. Никто из республиканцев пока что не высказал намерения голосовать за импичмент своему однопартийцу Трампу.
Первый час заседания уйдет на процедурные вопросы. На дебаты отведено шесть часов, в ходе которых демократы и республиканцы получат равное время. Само голосование пройдет, вероятнее всего, вечером по местному времени (ночью или ранним утром по московскому времени).