Пакистан поддержал Азербайджан

«Пакистан поддерживает братский народ Азербайджана и его право на самооборону».

Как передает Report, об этом заявило министерство иностранных дел Пакистана.

«Пакистан очень обеспокоен ухудшением ситуации в Нагорном Карабахе. Мы осуждаем интенсивные обстрелы армянскими вооруженными силами мирного населения сел Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джабраильского районов Азербайджана. Данные действия могут поставить под угрозу мир и безопасность всего региона.

Армения должна прекратить военные действия, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации. Мы поддерживаем позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту, которая соответствует единогласно принятым резолюциям Совета Безопасности ООН», — подчеркивается в заявлении.

| 2020-09-27T22:52:16+04:00 28 сентября 2020, 00:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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