«Планируется визит президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси в Азербайджан».

Как сообщает Report, об этом председатель Сената Египта Абдель Вахаб Абдель Разек сообщил на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Абдель Вахаб Абдель Разек отметил, что президент совершит визит в Азербайджан после того, как стороны согласуют дату визита.

Председатель Сената Египта также передал поздравления Абдулфаттаха ас-Сиси в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Египтом.