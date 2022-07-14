Запрет на импорт российского газа не войдет в седьмой пакет санкций Евросоюза, заявил Reuters премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По его словам, проблематично вводить ограничения на импорт энергоносителей, так как «необходимо соблюдать правило, согласно которому санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции». Он подчеркнул, что ряд стран ЕС сильно зависят от российского газа.

Как рассказал Фиала, в новый пакет санкций войдет запрет на импорт золота из России. Также планируется расширить персональные санкции и список продукции двойного назначения, экспорт которой в Россию запрещен.

Премьер-министр отметил, что седьмой пакет санкций будет представлен в ближайшее время. (svoboda.org)