Oxfam: Миллардеры богаче 60 процентов населения мира

Мировое богатство распределено весьма неравномерно. Ведь состояние 2153 миллиардеров, проживающих сегодня на планете, превышает сумму всех денежных средств, имеющихся в распоряжении 60 процентов населения земного шара. Это следует из доклада международной неправительственной организации (НПО) Oxfam, обнародованного в понедельник, 20 января, по случаю юбилейного, 50-го Всемирного экономического форума, который пройдет с 21 по 24 января в швейцарском Давосе.

По словам представителей НПО, рост состояния «сверхбогатых» людей имеет негативные последствия для остального человечества. Чтобы переломить эту тенденцию, необходимы «решительные политические шаги», подчеркнули эксперты. По оценкам Oxfam, если бы богатейшие люди мира на протяжении десяти лет платили дополнительный налог в размере 0,5 процента от их дохода, можно было бы финансово обеспечить 117 млн рабочих мест в сфере ухода за пожилыми людьми, а также образования и здравоохранения. (DW)