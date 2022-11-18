Отставной подполковник армии ФРГ призван виновным в шпионаже в пользу российской разведки. Высший земельный суд Дюссельдорфа приговорил его к году и девяти месяцам лишения свободы условно, сообщает AP.

Суд установил, что в 2014 году военный вышел на контакт с несколькими высокопоставленными сотрудниками аппарата военного атташе посольства России в Берлине, которые одновременно служили в ГРУ, а затем регулярно поставлял им следующие данные:

информацию о резервах немецких вооруженных сил;

публикации о политике безопасности и обороны США и их западных союзников;

документы о влиянии на Германию санкций, введенных против России в 2014 году;

документацию по ныне проекту газопровода «Северный поток — 2».

Помимо службы в армии подозреваемый был членом немецких бизнес-объединений благодаря работе в качестве менеджера по продажам компании в Эркрате. Судьи установили, что экс-военный занимался шпионажем из-за дружественной к России позиции, а также желания заработать репутацию в качестве «эксперта по безопасности» среди российских военных. Он получал приглашения на мероприятия посольства России в Берлине и на ежегодную конференцию по безопасности в Москве.

Суд в своем вердикте он учел другие факторы, в том числе тот факт, что почти вся информация, которую он передал, не являлась секретной. Денег за передачу данных, утверждает подсудимый, он не получал. (moscowtimes.ru)